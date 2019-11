Spaniens Premier Pedro Sánchez steckt in seinem Labyrinth fest

Bei Wahl am Sonntag zeichnet sich erneut ein Patt ab: Müssen Sozialisten nun mit Konservativen kooperieren?

Madrid/Wien. „Wir befinden uns in einem Labyrinth“, gestand Spaniens Premier Pedro Sánchez Donnerstagabend nahezu resigniert in einem TV-Interview. Dies waren nicht die aufmunternden Worte, die man am Ende eines Wahlkampfs erwarten würde. Der Sozialisten-Chef bereitete wohl seine Wähler auf die bittere Realität vor, die Spanien nach Sonntag erwarten wird: Das Land dürfte auch nach der vierten Parlamentswahl in vier Jahren keinen Ausweg aus der politischen Sackgasse finden.