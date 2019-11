„Ich sage: Hört ihr das Ticken der Uhr?“

Jazz. Von Hardbop bis Pop, von Funk zu Elektro: Herbie Hancock – am Dienstag in Wien – hat über die Jahrzehnte wild die Stile gewechselt. Der „Presse“ erklärte er, wieso – und sprach über Buddhismus, Blue Note und sein deutsches Lieblingswort.

Die Presse: Es gibt Gerüchte über ein neues Herbie-Hancock-Album. Stimmen sie?

Herbie Hancock: Ja. Ich arbeite seit vier Jahren daran. Ich hoffe, dass es Ende November erscheinen kann. Ich geniere mich ein wenig dafür, dass es so lang dauert. Aber ich probiere ein paar neue Sachen aus.

Steht das Experiment immer noch im Zentrum des Jazz oder dominiert heute eher das Entertainment?

Ich denke nicht in solchen Kategorien. Jazz ist immer eine sehr subjektive Sache. Jede Art von Generalisierung ist für mich zwiespältig. Das Experimentieren sollte im Zentrum der individuellen Lebenspraxis stehen.

Ihre Lebenspraxis ist davon geprägt, dass Sie seit Jahrzehnten Buddhist sind. Sollte Religion heute noch ein Grundpfeiler menschlicher Erfahrung sein?

Ja, wenn sie dem Menschen dient. Ich habe vor fast 47 Jahren zum Buddhismus gefunden. Viele meiner Lebensentscheidungen wurden positiv von ihm beeinflusst. Als Buddhisten machen wir Andersgläubige nicht herunter. Uns geht es mehr um Gemeinsamkeiten als um Unterschiede.

Auf Ihrer aktuellen Tournee spinnen Sie ein Programm aus Stücken aus vielen Phasen Ihrer Karriere. Ein Best-of?

Nicht direkt. Mir ging es um Vielfalt. Ich habe einige Blumen aus dem Garten meiner doch recht bunten Vergangenheit gepflückt und präsentiere sie in aktualisierter Form. Das Schöne am Jazz ist ja, dass sich die Stücke bei jeder Performance anders anhören.

Sie haben oft den Stil gewechselt, von Hardbop bis Pop. Manche beklagen solches Genre-Hopping als Verrat an der Authentizität. Was sagen Sie denen?

Da sag ich nur: Hört ihr das Ticken der Uhr? Wir alle verändern uns, kaum merklich, täglich. Warum soll sich da nicht auch die Musik verändern?

Was macht ein Stück wie „Actual Proof“ immer noch interessant für Sie?

Dieses funky Stück spielen wir tatsächlich gern. Mit den Harmonien lässt sich viel anfangen, die Melodie lässt sich gut variieren. Es ist ein Lieblingsstück meiner Musiker, weil es stets eine Herausforderung ist.

Es ist auf dem Album „Thrust”, dessen Cover mit seinen afrikanischen Motiven der Maler Robert Springett gestaltet hat. Wie sind Sie auf ihn gestoßen?

1973 in der University of California in San Francisco. Ich spielte ein Konzert, er zeigte mir danach backstage einige seiner Arbeiten. Ich mochte sie sofort und schlug ihm vor, ein Cover für mich zu gestalten. Was dann zu einer Art Abonnement wurde: Er malte auch für „Crossings“ und „Sextant“.

Diese afrozentrischen Covers passten perfekt zu Ihrer progressiven Musik jener Jahre. Als Sie noch bei Blue Note waren, sind Sie allerdings allen politischen Statements ausgewichen. Warum?

Ich hatte von Kindheit an die Tendenz, die Dinge eher positiv zu sehen. Bei „Watermelon Man“ etwa wollte ich schlicht etwas Authentisches schreiben, das auf der afroamerikanischen Erfahrung basiert, aber nichts mit Baumwollpflücken oder Gefängnis zu tun hat. Da fiel mir der Melonenverkäufer ein, eine Figur, der ich als Kind in Chicago oft begegnet bin. Der Rhythmus stammt von den Geräuschen des Pferdewagens auf dem Kopfsteinpflaster.

Blue-Note-Boss Alfred Lion überließ Ihnen ganz entgegen der damaligen Usancen die Verlagsrechte für Ihre Kompositionen. Wie ging das?

Der Trompeter Donald Byrd, bei dem ich in jungen Jahren eine Zeitlang gewohnt habe, beschwor mich, darauf zu bestehen. Mir war etwas unwohl dabei, und zuerst lehnte Lion wirklich ab. Als ich am halben Weg zur Tür war, gab er mir doch noch den Zuschlag. Das freute mich sehr. Noch mehr freuten mich die Tantiemenschecks, nachdem „Watermelon Man“ zum Hit geworden war.

Wussten Sie, als Sie etwas später „Cantaloupe Island“ schrieben, dass auch das ein Welthit werden wird?

Nein, keinesfalls. Ich war jedes Mal schockiert, als etwas von mir zum Hit wurde.

Auf etlichen Ihrer Blue-Note-Alben steht, dass sie vom legendären Pianisten Duke Pearson produziert worden wären. Hat er wirklich eingegriffen?

Er hat mir nie angeschafft, wie ich zu spielen hätte. Er war jedenfalls im Studio und wird wohl an der einen oder anderen Schraube gedreht haben. Pearson war ein versierter Komponist – und ein humorvoller Mensch, der die Frauen liebte.

Sie selbst sind diesbezüglich kein Luftikus. Sie sind seit 1969 mit Ihrer aus Deutschland gebürtigen Frau Gigi verheiratet. Sprechen Sie ein paar Brocken Deutsch?

Ein bisschen. Das erste, was mir meine Frau auf Deutsch beibrachte, war ein unanständiges Gedicht. Sie trug mir auf, es aufzusagen, als ich ihrer Mutter das erste Mal begegnete. Aber die war gar nicht überrascht, dass Gigi mir das beigebracht hat. Sie wusste, dass ihre Tochter einen großartigen Humor hat. „Schrecklich“ war übrigens mein erstes deutsches Lieblingswort. Sie merken schon, mein Deutsch ist noch ausbaufähig . . .

SUPERSTAR DES JAZZ Herbie Hancock, geboren 1940 in Chicago, veröffentlichte 1962 bei Blue Note sein Debütalbum „Takin' Off“, das „Watermelon Man“ enthielt. Auch seine Stücke „Cantaloupe Island“ und „Maiden Voyage“ wurden zu Standards. Von 1963 bis 1968 war er im zweiten Quintett von Miles Davis. 1973 gründete er die Funkband Headhunters. 1983 prägte er mit „Future Shock“ und dem Hit „Rockit“ das Genre Electro. Bis heute spielt er sowohl akustisches Klavier als auch elektronische Keyboards.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2019)