Ältere vertun sich in der Selbsteinschätzung

Wiener Forscherinnen zeigen, wie ungenau Daten zum Gesundheitszustand der Bevölkerung sind, wenn diese auf Befragungen statt auf Tests beruhen. Südeuropäer überschätzen ihre Fähigkeiten eher als Skandinavier.

Setzen Sie sich mit verschränkten Armen auf einen Sessel und versuchen Sie aufzustehen. Diese Anweisung erhielten über 80.000 Personen in ganz Europa im Rahmen der Share-Studie („Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe“), die seit 2004 das Leben von Personen über 50 Jahren in all seinen Facetten erforscht. Die Probe auf das Exempel offenbart, ob die befragte Person ohne Hilfe der Arme aufstehen kann. Der Vergleich mit dem Fragebogen, der davor ausgefüllt wurde, zeigt, wie nahe Selbstwahrnehmung und Realität liegen.