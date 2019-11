Amsel, Drossel, Fink und Malaria

Amseln sind die häufigsten Opfer der Hämoproteus-Parasiten, die sich in den Zellen der Vögel vermehren (zu sehen in der Lungenzelle einer Goldammer).

Von Gelsen übertragene Parasiten befallen heimische Wildvögel. Wiener Tierärzte haben die Erreger der „Vogelmalaria“ nun genauer beschrieben und verfolgt.

Langsam bereitet es den Veterinärmedizinern Sorgen: Die Zahl der Amselkadaver häuft sich. In manchen Landstrichen sind die sonst munteren Singvögel beinahe verstummt, und auch an der Tränke im Garten tummeln sie sich nicht mehr. Es sind die frühen 2000er-Jahre, und das Usutu-Virus aus dem südlichen Afrika ist in Österreich angekommen. Doch im Gegensatz zu ihren afrikanischen Verwandten, die das Virus problemlos in sich tragen, leiden Amseln und Bartkäuze an schweren Symptomen, die Vögel verenden nach nur wenigen Tagen.