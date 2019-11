Die letzte Runde Sondieren vor dem Verhandeln

Am Sonntag entscheiden die Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen.

Wien. Das Ende der Sondierungsphase stand schon länger fest: ÖVP-Chef Sebastian Kurz hatte schon zu Beginn angekündigt, dass er bis zum 8. November sondieren wolle – und dann entscheiden, mit welcher Partei er tatsächlich Regierungsverhandlungen aufnimmt. ÖVP und Grüne nutzten so auch den letzten Tag für eine längere Gesprächsrunde, die um zehn Uhr am Vormittag begann und mit Unterbrechungen bis spät in den Abend dauerte.

Wie es nun weitergeht? Am Freitag gab es dazu noch keine definitiven Aussagen. Das ist aber hauptsächlich den Entscheidungsprozessen bei den Grünen geschuldet: Laut Parteistatut muss der erweiterte Bundesvorstand – ihm gehören 29 Mitglieder aus allen Bundesländern an – über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Das Gremium tagt am Sonntag, erst danach kann Parteichef Werner Kogler sagen, ob die Grünen verhandeln wollen – womit aber zu rechnen ist. ÖVP-Chef Sebastian Kurz braucht solche Beschlüsse nicht, er hat allein das Pouvoir, Verhandlungen aufzunehmen. Dass er seine Entscheidung trotzdem noch nicht bekannt gab und bis Anfang nächster Woche damit warten will, dürfte dem Respekt gegenüber dem möglichen Koalitionspartner geschuldet sein.

Ressorts noch kein Thema

Zum Gesprächsinhalt vom Freitag hielten sich beide Verhandlungspartner bedeckt. Die Aufteilung der Ressortzuständigkeiten sei jedenfalls noch kein Thema gewesen, versicherte Kurz: „Die Medien sind voll davon, die Sondierungsgespräche nicht.“ Die Gespräche seien jedenfalls „sehr gut“ verlaufen, geprägt von einem respektvollen Umgang miteinander. Auch Kogler lobte die Sondierungsrunden: „Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass sich dieses Gesprächsformat sehr bewährt hat.“ Es gehe auch darum, auszuloten, ob Konflikte überwunden werden können.

Beide Seiten waren dann auch bemüht, erste aufkeimende Konflikte gleich im Keim zu ersticken. Der grüne Abgeordnete Michel Reimon hatte getwittert, die ÖVP habe gleich dreimal Inhalte aus den Sondierungsrunden geleakt, während die Grünen dichtgehalten hätten. Kurz wollte diese Anschuldigungen gar nicht kommentieren. Auch Kogler sagte, dies werde in der Sondierungsrunde kein Thema sein. Und auch der Zuruf des grünen Innsbrucker Bürgermeisters, Georg Willi, der das Finanzressort für die Grünen reklamierte, wurde von den Verhandlern weitgehend ignoriert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.11.2019, maf/APA)