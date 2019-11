Wenger und die Bayern: Die zwei Versionen der Geschichte

Die Münchner wollen Arsène Wenger bei der Trainersuche abgesagt haben, der Franzose hat die Episode jedoch ganz anders in Erinnerung.

Bayern München ist auf Trainersuche und hat dabei kürzlich Arsène Wenger abgesagt, so hat es der Klub zumindest in der „Bild“-Zeitung verlautbaren lassen. Nun hat der Franzose in einem TV-Interview seine Sicht der Dinge geschildert – und die klingen ganz anders. „Es ist eine überraschende Geschichte“, so der 70-Jährige.

Nicht er selbst habe sich dem deutschen Rekordmeister angeboten, sondern er sei von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kontaktiert worden und habe sich in dem maximal fünfminütigem Telefonat mehr Bedenkzeit erbeten. Die Bayern wollten offenbar aber nicht so lange warten.

Wenger wünschte dem Verein, der „an einem Wendepunkt steht“ dennoch viel Glück, konnte sich einen kleinen Seitenhieb aber nicht verkneifen: „Dieser Klub, der immer sehr diskret war, ist nun sehr gesprächig, was Gerüchte von allen Seiten angeht.“

(red)