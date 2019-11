Wie Huawei für den Westen attraktiver werden will

Drucken

Kommentieren Hauptbild • Der 75-jährige Ren Zhengfei leitet de facto Huawei. Unklar ist jedoch, wer bei der Eigentümerschaft das Sagen hat. (c) HECTOR RETAMAL / AFP / picturedesk

Der chinesische Technologiekonzern Huawei gilt im Westen oft als verlängerter Arm Pekings. Angesichts des globalen 5G-Ausbaus will sich Huawei als transparentes Unternehmen präsentieren.

Wenn Huawei-Gründer Ren Zhengfei zum Interview lädt, dann werden die Gäste in eine überdimensionale Säulenhalle gebeten, die wie eine kitschige Reminiszenz an das alte Europa wirkt: An den Wänden hängen Ölgemälde von der Schlacht von Waterloo und der Krönung Napoleons, die goldverzierten Wandschränke sind viktorianisch, die Statuen inspiriert vom antiken Griechenland.



Sichtlich tiefenentspannt erscheint der 75-jährige Techmogul in lachsrosa Hemd und olivgrünem Sakko zum Gespräch. Auch angesprochen auf den Handelskrieg zwischen Washington und Peking gibt sich der Huawei-Gründer siegessicher: „Die amerikanische Regierung kann machen, was immer sie für ihre eigenen Unternehmen für richtig hält. Doch ich kann Ihnen versichern, dass wir auch ohne amerikanische Technologie weiter wachsen werden.“ Bislang geben ihm die aktuellsten Wirtschaftszahlen recht: Im dritten Quartal 2019 ist der Umsatz von Huawei vor allem dank des Smartphonegeschäfts um 27 Prozent gestiegen. Diesen Zuwachs hat Huawei aber der Solidarität chinesischer Kunden zu verdanken, denn in Europa und dem Rest der Welt ist der Smartphone-Absatz eingebrochen. Auch das aktuelle Topmodell, Mate 30, hat es aufgrund des US-Banns nicht über die Grenzen Chinas geschafft.