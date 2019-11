Doskozil meldet sich nach Stimmband-Operation zurück

Peter Doskozil: Ich bin wieder zurück, in alter Stärke

Burgenlands Landeshauptmann war am Freitag erstmals wieder im Büro. Die vergangenen Wochen seien nicht einfach gewesen, sagt er, aber: "Ich bin wieder zurück, in alter Stärke."

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich nach seiner Stimmband-Operation am Sonntag mit einem Facebook-Posting zurückgemeldet. Bereits am Freitag war Doskozil erstmals wieder im Büro, um mit seinem Team die Termine der nächsten Wochen zu besprechen. "Ich bin wieder zurück, in alter Stärke", betonte er.

Die vergangenen Wochen seien nicht einfach gewesen, sagte der Landeshauptmann. Er bedankte sich für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche, die ihm "enorme Kraft" gegeben hätten. Die schwierige Zeit habe ihm gezeigt, dass das Burgenland ein "Land des Miteinanders, wo man füreinander da ist und sich gegenseitig stärkt" sei.

Doskozil hatte sich Anfang Oktober im AKH bereits zum zweiten Mal einer Stimmband-Operation unterziehen und sich danach schonen müssen. Rechtzeitig zum burgenländischen Landesfeiertag am 11. November ist er nun wieder fit.

(APA)