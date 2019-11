Zwei Milliarden Euro für Geschenke zu Weihnachten

Die meisten Österreicher kaufen in realen Geschäften.

Linz/Wien. Die Österreicher wollen heuer rund zwei Mrd. Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das hat eine Erhebung des JKU Center of Retail and Consumer Research (CRCR) der Linzer Uni ergeben. Demnach werden immer noch stolze 82 Prozent (1,84 Mrd. Euro) dieser Ausgaben in den Geschäften der realen Welt gemacht. 18 Prozent fließen in den in- und ausländischen Internet-Einzelhandel.

Für den heimischen Onlinehandel bleibt allerdings ein Wermutstropfen: Der Großteil seiner Kunden bestellt nicht nur bei österreichischen, sondern auch bei ausländischen Händlern. Von den 360 Mio. Euro Online-Umsatz zu Weihnachten fließen rund 200 Mio. Euro an internationale Giganten wie Amazon, Alibaba, Zalando etc.

Insgesamt wollen heuer 87 Prozent der Österreicher Weihnachtsgeschenke kaufen. 16 Prozent von dieser Gruppe haben bereits im Oktober oder noch früher damit begonnen. 48 Prozent starten im November in den Präsente-Trubel, 33 Prozent im Dezember, und drei Prozent sind absolute „Last-Minute-Shopper“. (APA)