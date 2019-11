Der Zug in die Städte

(c) imago images/robertharding (Oliver Wintzen, via www.imago-im)

Weltweit ziehen immer mehr Menschen in urbane Regionen. Der hohe Infrastrukturbedarf bietet Chancen für Anleger.

Wien. Es ist ein Tag, der in vielerlei Hinsicht bedeutsam ist. Am letzten Oktobertag kassieren treue Sparer Geschenke in den Bankfilialen, während feierlaunige Halloween-Anhänger durch die Straßen ziehen. Der 31. Oktober ist 2014 aber auch zum jährlichen „World Cities Day“ – oder Welttag der Städte – der Vereinten Nationen gekürt worden. Damit soll das Verständnis für die zunehmende Urbanisierung gefördert werden. Und auf die damit einhergehenden Probleme und Herausforderungen aufmerksam gemacht werden.