Metall im Frühstück: Hersteller haftet für entstandene Neurosen

Ein Nahrungsproduzent kann auch dann für die Folgen herangezogen werden, wenn der Vorfall selbst für keine Verletzung sorgte.

Wien. Zwölf Jahre alt war das Mädchen, als es beim Frühstück eine unliebsame Entdeckung machte. In ihrem Mund spürte sie das ein mal ein Zentimeter große Metallstück. Dieses soll aus einer Konservendose mit Hühnerfrühstücksfleisch stammen, die zuvor geöffnet worden ist. Zu einer Verletzung im Mund kam es nicht, doch das Mädchen entwickelte eine Neurose. Und so musste der Oberste Gerichtshof (OGH) nun klären, ob man in diesem Fall als Konsument Schadenersatz erhalten kann.