Protest! Was alle Welt auf die Straßen treibt

In westlichen Demokratien gibt es so viel öffentlichen Widerstand wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Woran liegt es?

Auf in den Kampf: Millionen Menschen zieht es auf die Straßen, in Hongkong, Barcelona, London, in Chile, im Libanon, und für das Klima skandieren sie allerorten. Mit den Gelbwesten in Frankreich ist es im Vorjahr losgegangen, heute steht fest: Ein solches Ausmaß an politischer Einmischung durch öffentlichen Widerstand haben westliche Demokratien seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt. Stehen wir wie 1968 vor einem Epochenbruch, in dem die Zivilgesellschaft das Establishment neu formt? Vor einer „globalen gesellschaftlichen Bewegung“, die man bei der „Zeit“ herbei träumt?