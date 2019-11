Anhänger der Jihadistenmiliz IS in einem Gefängnis der kurdisch dominierten Selbstverwaltung in Nordsyrien.

Ankara hält rund 1200 Anhänger der Terrormiliz „Islamischer Staat“ fest. Österreichische IS-Mitglieder seien in kurdischer Gefangenschaft in Syrien, heißt es aus dem Außenministerium.

Die Türkei hat laut Medienberichten damit begonnen, gefangene ausländische Anhänger der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) wieder in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Das berichtete der Staatssender TRT Haber am Montag. Innenminister Süleyman Soylu hatte bereits vorige Woche angekündigt, dass Ankara beginnen werde, gefangene IS-Kämpfer in ihre Heimatländer zurückzuschicken, auch wenn ihre Staatsbürgerschaft entzogen wurde.

Österreich sei derzeit „höchstwahrscheinlich nicht betroffen“, heißt es aus dem Außenministerium gegenüber der „Presse“. „Unsere Fälle sitzen nach wie vor im kurdisch kontrollierten Lager.“ Denn die syrische Kurdenmiliz YPG hält zehntausende Jihadisten und ihre Frauen und Kinder in Syrien in Haft.

"Ich glaube wir sollen uns nicht erpressen lassen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg vor dem EU-Außenministerrat in Brüssel. "Solche türkischen Drohungen im Zusammenhang mit einer Militäraktion die wir schon per se ablehnen, und für falsch halten, sind glaube ich nicht der richtige Weg."

Sieben deutsche IS-Kämpfer werden abgeschoben

Noch diese Woche aber will die Türkei sieben deutsche IS-Kämpfer zurückschicken, sagte ein Sprecher des türkischen Innenministeriums der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Montag. Die Türkei habe bereits einen IS-Kämpfer aus den USA abgeschoben.

Wie viele Jihadisten nun insgesamt rückgeführt werden sollen, war vorerst nicht bekannt. Innenminister Solyu sprach davon, dass die Türkei 1200 IS-Anhänger gefangen halte. Allein während der jüngsten Offensive der Türkei in Nordsyrien seien 287 gefangen genommen worden. Die Türkei geht seit einer Reihe von Anschlägen der IS-Miliz 2015 und 2016 verstärkt gegen die sunnitische Extremistengruppe vor und nimmt bei Razzien regelmäßig mutmaßliche Anhänger fest.

Der Umgang mit den IS-Mitgliedern sorgt seit langem für Kontroversen, da sich die meisten Heimatländer unter Verweis auf Sicherheitsrisiken bisher weigern, ihre Staatsbürger zurückzuholen. In der Türkei ist diese Weigerung auf Kritik gestoßen.

Im Westen wiederum gab es wegen der türkischen Offensive gegen die YPG in Nordsyrien Sorgen, dass die zehntausenden IS-Anhänger in kurdischer Haft die Chance zum Ausbruch nutzen könnten. Tatsächlich gelang einigen IS-Kämpfern während der Gefechte die Flucht, doch wurde ein Teil davon wieder gefasst, einige durch die türkische Armee.

Die YPG und andere Vertreter der kurdisch dominierten Selbstverwaltung in Nordsyrien hatten stets darauf hingewiesen, dass die Bewachung so vieler internationaler IS-Kämpfer schwierig sei und viele Ressourcen binde. Die europäischen Länder wurden gebeten, ihre Staatsbürger zurückzunehmen - jedoch vergeblich. Auch dem Wunsch der Kurden, in Nordsyrien mit Hilfe der UNO internationale Gerichte für IS-Kämpfer einzurichten, wurde nicht Rechnung getragen.

