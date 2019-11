ÖVP-Chef Sebastian Kurz teilte mit, dass sich seine Partei sich für Koalitionsverhandlungen mit den Grünen entschieden hat.

Nach dem einstimmigen Ja der Grünen zu Koalitionsverhandlungen mit der Volkspartei am Sonntag war nun Sebastian Kurz am Zug: Der ÖVP-Chef, der mit seiner Partei im September Wahlsieger bei der Nationalratswahl geworden war, teilte am Montagvormittag mit, dass auch die Türkisen mit den Grünen über eine Koalition verhandeln wollen.

Kurz sagte bei einer Pressekonferenz, man lade die Vertreter der Grünen ein, in Koalitionsgespräche einzutreten. Er habe bereits den Bundespräsidenten, Alexander Van der Bellen, und Grünen-Chef Werner Kogler über die ÖVP-Entscheidung informiert. Diese sei „einstimmig“ gefallen, wie kurz meinte: Er hatte am Sonntag mit den Länderchefs der Volkspartei gesprochen, am Montagvormittag noch mit den Obleuten der ÖVP-Bünde. Die Beratungen seien „intensiv“ verlaufen. Dies sei ein „Zwischenschritt zur Regierungsbildung“.

Einen genauen Zeitplan präsentierte Kurz am Montag noch nicht; er trifft allerdings am Dienstag mit Kogler zusammen, ein Auftakt der Koalitionsverhandlungen. Kurz meinte, dass im Fall des Falles - also sollten die Türkisen und die Grünen kein Abkommen bewerkstelligen können - der Regierungsbildungsprozess „vielleich ein noch längerer“ werden könne.

Dass die ÖVP in Gespräche über eine mögliche gemeinsame Regierung mit den Grünen eintritt, war gemeinhin erwartet worden, auch wenn die SPÖ Bereitschaft zu Koalitionsverhandlungen signalisiert hatte. Die FPÖ, mit der die ÖVP bis zum Ibiza-Skandal regiert hatte, nahm sich schon vor den Sondierungsgesprächen aus dem Spiel - sie positionierte sich als eine Art letzter Ausweg für die Türkisen, sollten diese mit den anderen Parteien auf keinen grünen Zweig kommen. Die Neos sind zu klein für eine Zweierkoalition mit der ÖVP.

Kompromisse und „Pionierarbeit“

Acht Sondierungsrunden gab es im Oktober und November bereits zwischen den Grünen und der Volkspartei. Kurz sagte am Montag dazu, dass die Sondierungen länger gedauert hätten, da seine Partei und die Grünen teils „sehr, sehr unterschiedlich“ im Programm seien - und weil die Grünen auf Bundesebene noch nie Regierungsverantwortung hatten. Ein „In-die-Tiefe-Gehen“, wie Kurz meinte, sei deswegen beiden Seiten „notwendig erschienen“.

In den Sondierungsgesprächen legten ÖVP und Grüne fünf Themenfelder fest, die sie nun beackern möchten: Wirtschaft, Klimaschutz, Migration und Integration, Bildung sowie Transparenz. Themen, in denen die zwei Parteien teils höchst unterschiedliche Positionen haben - die Koalitionsverhandlungen wären also auch mit der Suche nach Kompromissen verbunden. Kogler sprach wohl auch deshalb am Sonntag von „einem Wagnis“. Die Grünen streckten der ÖVP am Sonntag dennoch recht bestimmt die Hand hin: mit einem einstimmigen Beschluss, in Koalitionsgespräche zu treten. Sie sehen darin „Pionierarbeit“.

Eine Koalition ist damit freilich alles andere als fix. Das betonte auch Kurz während der Pressekonferenz. Neben dem inhaltlichen Zueinanderfinden stünde einer türkis-grünen Zusammenarbeit eventuell auch die Zustimmung aus den eigenen Reihen entgegen. Die Grünen müssten über die Regierungsbeteiligung bei einem eigens einberufenen Bundeskongress abstimmen lassen. (Red.)