Koalitionsverhandlungen, Wahlen, Rücktritte. Die Woche beginnt höchst politisch - nicht nur im Inland: ÖVP und Grüne sind sich einig. Sie wollen nach acht Sondierungsrunden in Koalitionsverhandlungen treten. Dass es am Ende tatsächlich zu einer türkis-grünen Regierung kommt, steht aber weiter nicht fest. Mehr dazu.

In Spanien wiederum fragen sich Medien und Bürger nach der gestrigen Parlamentswahl: „Wird es am Ende eine Regierung geben?“ Mit den schwächelnden Sozialisten unter Ministerpräsident Pedro Sánchez und der erstarkten rechtspopulistischen Vox droht die politische Lähmung noch schwerer zu überwinden. Mehr dazu.

Und während Rumäniens Präsident Klaus Johannis wohl in zwei Wochen in der Stichwahl wiedergewählt werden wird, hat Boliviens Präsident Evo Morales sich dem Druck der Bevölkerung nach 13 Jahren an der Macht gebeugt. Mehr dazu.

Was außerdem wichtig ist

Türkei schickt IS-Gefangene zurück: Ankara macht seine Drohung war und sendet inhaftierte Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat in ihre Heimatländer. Österreich ist im Gegensatz zu Deutschland vorerst nicht betroffen. Mehr dazu.

Neue Gewaltwelle in Hongkong: Fünf Monate nach Beginn der Anti-Regierungs-Proteste in Hongkong nimmt die Gewalt kein Ende: Nachdem am Montag erneut ein Demonstrant von einem Polizisten angeschossen worden war, spielten sich in der chinesischen Sonderverwaltungsregion teils chaotische Szenen ab. Mehr dazu.

Recht auf saubere Luft: Der Verwaltungsgerichtshof stärkt jetzt das Recht des Einzelnen, für saubere Luft sorgen zu lassen. Erwirkt hatte das Urteil ein Bewohner Salzburgs, der wegen der Luftqualität jahrelang mit der Stadt im Clinch lag. Mehr dazu. [premium]

Thiem will auch Djokovic knacken: Mit dem 7:5, 7:5-Sieg über Roger Federer hat Dominic Thiem gezeigt, dass er bei den ATP Finals in London reif für mehr ist. Besiegt der Niederösterreicher auch den Serben Djokovic, hat er gute Halbfinalchancen. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Elf Fragen zum Martinigansl: Während China am 11.11. den „Singles Day“ feiert, begeht Österreich heute dem Martinstag. Was der Heilige Martin mit dem Gansl zu tun hat, woher die verspeisten Gänse in Österreich kommen, wie viel Kalorien die Speise hat und einiges mehr, beantworten Christine Imlinger und Karin Schuh. Mehr dazu. [premium]

Marktanomalie freut Häuslbauer: Kredite sind derzeit so günstig, das sie sogar als Veranlagungsprodukt genutzt werden können. Dennoch sollte man nicht unvorbereitet zur Hausbank gehen, schreibt Michael Loibner. Mehr dazu. [premium]

Diskussionsstoff

Apropos türkis-grün: Oliver Pink warnt im Leitartikel vor einer „Großen Koalition light“ und dem unter schwarz-roten Regierungen üblichen Modus Operandi: „Ich geb dir was für deine Klientel (die Bauern etc.), du gibst mir was für meine Klientel (die NGOs etc.).“ Diskutieren Sie mit!

Ist eine ÖVP-FPÖ-Regierung nun ausgeschlossen? „Norbert Hofer wirkte im ORF mehr als beleidigt, weil nicht mit ihm verhandelt wird“, schreibt Rosa Schmidt-Vierthaler. Sie liefert einen Rückblick auf das „Im Zentrum“ von Sonntag. Mehr dazu. [premium]