Kaufen ohne zu zahlen: H&M startet Klarna in Österreich

Die alte Ratenzahlung feiert ihr Comeback. Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft führt die schwedische Modekette eine neue Bezahlart ein. Kunden können künftig shoppen gehen und erst später bezahlen.

Kunden, die "H&M Member" sind, können ab Dienstag auch im stationären Handel auf Rechnung shoppen gehen. Der Service kann über die App im Geschäft genutzt werden, oder auch online. "Wir möchten Kunden über alle Verkaufskanäle hinweg ein modernes, flexibles und komfortables Einkaufserlebnis bieten", erklärt das Unternehmen. Gemeinsam mit Klarna hat H&M nun in Österreich eine weitere Möglichkeit der Bezahlung eingeführt.

Im Oktober 2018 wurden dafür die ersten Weichen gelegt. Mit einer Finanzspritze von knapp 20 Millionen Dollar beteiligte sich H&M zu einem Prozent an dem Online-Finanzdienstleister. Klarnas Plattform soll in allen 14 europäischen Ländern, in denen H&M aktiv ist, eingesetzt werden. Bereits 170.000 Händler arbeiten mit dem 2005 gegründeten Unternehmen.

Mit dem Service „Jetzt einkaufen, später bezahlen“ haben H&M Members die Möglichkeit, ihre Artikel sowohl online als auch in den Stores zu kaufen und erst zu einem späteren Zeitpunkt über die H&M-App zu bezahlen. Neben der einfachen Bearbeitung der Zahlungen können Kunden in der H&M-App zudem Retouren anmelden.

Wie funktioniert es im Geschäft?

Um die Zahlungsmethode in den H&M Stores nutzen zu können, müssen KundInnen die neueste H&M-App herunterladen, sich als H&M Member registrieren und „Jetzt einkaufen, später bezahlen“ aktivieren. „Jetzt einkaufen, später bezahlen“ wird dann als Zahlungsmethode angeboten, wenn KundInnen ihren H&M Member-Code in der H&M-App an der Kassa vorzeigen. Wenn KundInnen „Jetzt einkaufen, später bezahlen“ bereits vorher online verwendet haben, ist die Aktivierung nicht notwendig, denn dann muss nur noch die H&M-App an der Kassa vorgezeigt werden.

Online ist die Funktion als Zahlungsoption an der Kassa für KundInnen verfügbar.

Bei der Option des Rechnungskaufs wird ein Zahlziel von 30 Tagen angegeben.



Für 2019 planen H&M und Klarna die Einführung der neuen Zahlungslösung in insgesamt acht Märkten, 2020 sollen weitere Länder hinzukommen. Im Rahmen ihrer Partnerschaft werden H&M und Klarna ihre Zahlungslösungen laufend weiterentwickeln, um das Einkaufen bei H&M sowohl in den physischen Stores als auch online noch flexibler, komfortabler und einfacher zu gestalten.

>>> H&M