IAEA bestätigt weitere Verstöße des Iran gegen Atomabkommen

Teheran reichert wieder Uran in der unterirdischen Anlage in Fordow an, bestätigten Inspektoren der Atomenergiebehörde. Außerdem wurden Uran-Spuren in einem nicht entsprechend deklarierten Gebäude gefunden.

Die internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) hat bestätigt, dass der Iran wieder Uran in seiner unterirdischen Anlage in Fordow anreichert. Der Iran hatte selbst am Wochenende mitgeteilt, dass die Urananreicherung wieder aufgenommen worden sei. Damit hat die Islamische Republik erneut eine Vereinbarung des Wiener Atomabkommens von 2015 gebrochen.

Außerdem fand die Behörde laut dem jüngsten Iran-Bericht Spuren von Uran in einem Gebäude, das nicht entsprechend deklariert worden war. "Es ist essenziell, dass der Iran seine Zusammenarbeit mit der Behörde fortsetzt, um dieses Thema so schnell wie möglich zu klären", hieß es dazu von der IAEA.

Laut dem Bericht lagert der Iran derzeit fast doppelt so viel angereichertes Uran als mit dem Abkommen erlaubt. Außerdem habe das Land eine neue Anlage zum Test von Anreicherungszentrifugen vorbereitet - auch das ist ein Verstoß gegen das Atomabkommen.

Der Iran verstößt bereits seit einiger Zeit demonstrativ gegen zentrale Auflagen des Abkommens zur Verhinderung einer iranischen Atombombe. Die Regierung in Teheran rechtfertigt die Schritte damit, dass ihr für die Einschränkung ihres Atomprogrammes eine Aufhebung der wirtschaftlichen Isolation versprochen worden war, diese aber wegen US-Sanktionen nicht zustande kommt. Die USA waren Anfang Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Die verbliebenen Vertragspartner - Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China - hatten immer wieder betont, an dem Abkommen festhalten zu wollen.

(APA/dpa)