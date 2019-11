Mysteriöser Tod des Gründers der Weißhelme

Britischer Ex-Offizier lag tot vor seinem Haus in Istanbul.

Istanbul. Ein Mitbegründer und wichtiger Unterstützer der preisgekrönten syrischen Rettungsorganisation Weißhelme ist in Istanbul unter bisher ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Der frühere britische Offizier James Le Mesurier wurde am Montag in den frühen Morgenstunden auf der Straße vor seinem Wohnhaus gefunden. Sein Körper wies gebrochene Beine und Brüche am Schädel auf, wie es aus dem Umfeld des Istanbuler Büros der syrischen Zivilschutzorganisation hieß. Türkische Medien spekulierten, er könne von einem Balkon gefallen sein.

Le Mesurier leitete die Nichtregierungsorganisation Mayday Rescue, die Spenden für die Weißhelme koordinierte und den Freiwilligen bei der Ausbildung half. Für sein Engagement für die syrische Zivilbevölkerung war er 2016 von der Queen geehrt worden.

Die Weißhelme sind freiwillige Helfer, die in den Gebieten unter der Kontrolle der Opposition in Syrien den Opfern von Kämpfen und Luftangriffen zu Hilfe kommen. In den vergangenen acht Jahren retteten sie nach US-Angaben mehr als 115.000 Menschen. Syriens Regierung und ihre russischen Verbündeten werfen ihnen vor, die Rebellen zu unterstützen.

Attacke aus Moskau

Erst am vergangenen Freitag hatte das russische Außenministerium via Twitter verbreitet, James Le Mesurier sei ein ehemaliger Agent des britischen Geheimdienstes MI6 und auf der ganzen Welt im Einsatz gewesen. „Über seine Verbindungen zu Terrorgruppen wurde während seiner Mission im Kosovo berichtet“, hieß es im Namen der Ministeriumssprecherin weiter in dem Tweet.

Das Istanbuler Gouverneursamt bestätigte den Tod von Le Mesurier, ohne Details zur Todesursache zu nennen, und teilte mit, man habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Weißhelme finanzieren sich über Spenden und staatliche Hilfen. Erst am 22. Oktober gab US-Präsident Donald Trump Hilfen von 4,5 Millionen Dollar für die Organisation frei. (red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2019)