Aleksandar Dragović: "Rogan ist weggelaufen"

Aleksandar Dragović spricht vor dem Spiel gegen Nordmazedonien am Samstag über den erhofften Lerneffekt aus der EM 2016, unangebrachte Kritik – und den Konflikt mit Markus Rogan.

Wien. Bayer Leverkusen und das österreichische Nationalteam – es sind zwei fußballerische Parallelwelten, zwischen denen sich Aleksandar Dragović in den vergangenen Monaten bewegt hat. In Leverkusen ist Dragović anders als beim ÖFB keine Stammkraft, seit August stand er in 17 Pflichtspielen nur fünf Mal in der Startformation. Auch das jüngste 2:0 in Wolfsburg sah er nur von der Ersatzbank. Sven Bender und Jonathan Tah bilden meist die Innenverteidigung, der Wiener ist in Leverkusen nur die dritte Kraft. Das sei „ein bisschen frustrierend“.