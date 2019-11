Auf die Reife- folgt die Meisterprüfung

Tennis. Mit dem bereits dritten Sieg im laufenden Jahr gegen Roger Federer hat Dominic Thiem seine hohen Ansprüche bei den World Tour Finals angemeldet. Heute Abend wartet in London mit Novak Djoković eine noch größere Aufgabe.

London/Wien. Für Dominic Thiem geht es bei den ATP World Tour Finals in London Schlag auf Schlag. Nach Roger Federer (7:5, 7:5) bekommt es der Niederösterreicher heute Abend (21 Uhr, live Servus TV, Sky) mit Novak Djoković und damit dem nächsten Superstar zu tun. Ein Sieg würde Thiems Chancen auf den Halbfinaleinzug drastisch erhöhen.

Nach dem bereits dritten Erfolg in diesem Jahr über Federer hatte Thiem schnell den Blick auf das zweite Match in der Gruppe „Björn Borg“ gerichtet. Gegen Federer hat der 26-Jährige nun schon eine 5:2-Bilanz aufzuweisen, Djoković führt gegen Thiem hingegen vor dem zehnten Duell mit 6:3. „Ich glaube, dass er derzeit der Beste ist. Das hat er auch in Paris- Bercy bewiesen. Dort hat er nicht sein bestes Tennis gespielt, aber trotzdem den Titel ziemlich einfach gewonnen“, ist sich Thiem vor dem nächsten Schlagerspiel bewusst. Bei den French Open in Paris hatte er den Serben im bisher letzten Aufeinandertreffen mit 7:5 im fünften Satz bezwungen.

Ein paar Höhepunkte dieses Matches wollte sich Thiem zur Vorbereitung ansehen, auch wenn es im Freien, auf Sand und bei extremen Wetterbedingungen nur bedingt ein Maßstab sein kann. Thiem sieht sich jedenfalls gerüstet, er glaubt an einen Sieg: „Ich werde top ausgeruht und voll motiviert in dieses Spiel gehen.“ Selbst im Fall einer Niederlage hätte der Schützling von Nicolás Massú am Donnerstag im abschließenden Gruppenspiel gegen den Italiener Matteo Berrettini immer noch eine Chance auf den Aufstieg.

Der Respekt wächst und wächst

Djoković äußerte sich nach seinem glatten 6:2, 6:1-Sieg über Berrettini, der heute Nachmittag (15 Uhr, live Sky) gegen Roger Federer schon eine Art „Play-off“ um die Halbfinalchance bestreitet, voll des Lobes für Thiem. „Er hat schon früher in dieser Woche gesagt, dass das wahrscheinlich seine beste Saison war. Zu Hause in Wien zu gewinnen, das war natürlich sehr wichtig für ihn. Dann der Sieg in Indian Wells. Wir wissen, was für ein guter Spieler er auf Sand ist. Er beweist, dass er auf anderen Belägen genauso gut spielen kann.“

Thiem sei ein etablierter Top-Five-Spieler. „Wir müssen über seine Qualitäten nicht mehr reden“, sagte der 16-fache Major-Sieger und tat es dann doch. „Seine Hingabe, Professionalität und Arbeitsethik ist fantastisch, und er ist ein wirklich netter Kerl.“ Gegen Thiem-Coach Massú habe er noch selbst gespielt, er kenne ihn seit vielen Jahren. „Sie sind ein großartiges Team und verdienen es, hier zu sein.“ Auch Thiems Manager, Herwig Straka, war mit dem ersten Auftritt hochzufrieden. „Das war eine super Leistung, vor allem mental.“ Auch gegen Djoković habe er alle Chancen. „Er spielt momentan einfach gut.“ (red/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2019)