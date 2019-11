Haley packt aus: Machtkämpfe im Weißen Haus

Ex-UN-Botschafterin schreibt über Illoyalität gegen Trump.

Wien/Washington. Die Grabenkämpfe zwischen Politprofis und Vertretern des Establishments auf der einen Seite und Newcomern – vielfach als Dilettanten angesehen – im Weißen Haus auf der anderen Seite beschäftigt die Öffentlichkeit seit Tag eins der Amtszeit Donald Trumps. In ihrer Biografie „With All Due Respect“ („Bei allem Respekt“) bestätigt Nikki Haley nun gleichsam offiziell die Intrigen und Machtkämpfe in der Trump-Regierung.

Demnach hätten Stabschef John Kelly und Außenminister Rex Tillerson 2017/2018 versucht, sie als damalige UN-Botschafterin auf ihre Seite zu ziehen und die Autorität des Präsidenten zu unterminieren, wie Haley schreibt. Der Präsident wisse nicht, was er tue; es gehe darum, „das Land zu retten“: Dies sei die Argumentation gewesen, die Entscheidungen Trumps zu beeinflussen oder zu konterkarieren. Kelly, Tillerson, Ex-Sicherheitsberater H. R. McMaster und Ex-Verteidigungsminister James Mattis – drei einstige Topmilitärs und ein ehemaliger Chef des Ölkonzerns ExxonMobil – standen im Ruf, eine Art Geheimbund geschlossen zu haben, um Schlimmeres zu verhindern. Ein anonymer Insider berichtet in „A Warning“, einem neuen Buch, vom Szenario eines Massenrücktritts im Weißen Haus.

Präsidentschaftsambitionen

Alle Beteiligten sind inzwischen zurückgetreten – Haley als eine der wenigen unter den Dutzenden in der Trump-Ära allerdings freiwillig. Die 47-jährige Ex-Gouverneurin von South Carolina, Tochter indischer Immigranten, verfolgt womöglich höhere Ambitionen. Sie gilt als eine republikanische Präsidentschaftskandidatin für die übernächste Wahl 2024. Trump soll sie auch als Vizepräsidentschaftskandidatin für 2020 in Erwägung gezogen haben. Im Wahlkampf 2016 hatte sie sich zunächst gegen Donald Trump ausgesprochen, fand aber über Ivanka Trump und deren Mann, Jared Kushner, bald Zugang zum Präsidenten. (vier)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2019)