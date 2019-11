EU-Sanktionen gegen Türkei

Zypern. EU-Außenminister machen Weg für neue Strafmaßnahmen wegen Öl- und Gasbohrungen vor der zypriotischen Küste frei.

Brüssel. Die EU-Regierungen haben die Einleitung neuer Sanktionen gegen die Türkei beschlossen. Nach mehreren erfolglosen Aufforderungen an die türkische Regierung, Öl- und Gasbohrungen vor der zypriotischen Küste einzustellen, wurde von den EU-Außenministern ein Einreiseverbot gegen Personen vorbereitet, die in die illegalen Bohrungen verwickelt sind. Außerdem sollen Vermögenswerte der involvierten Personen und Unternehmen bei Finanzinstituten in der EU eingefroren werden. Die Sanktionen können jederzeit aktiviert werden. In Brüssel wird aber gehofft, dass die engagierten Unternehmen die Bohrungen umgehend einstellen, um von Gegenmaßnahmen verschont zu bleiben. Die Bohrungen finden auf zypriotischem Hoheitsgebiet statt.

Bereits im Juli waren wegen dieses Konflikts die Verhandlungen zwischen Brüssel und Ankara über ein Luftverkehrsabkommen ausgesetzt worden. Außerdem fanden keine weiteren Treffen des EU-Türkei-Assoziationsrats mehr statt. Heranführungshilfen für den Beitrittskandidaten Türkei wurden für 2020 gekürzt.

Südlich von Zypern werden Erdgasvorkommen im Umfang von bis zu 227 Milliarden Kubikmetern vermutet. Experten schätzen, dass Gewinne in Höhe von mehr als 40 Milliarden Euro möglich wären. Hintergrund des Streits ist der ungelöste Konflikt um die Teilung der Insel. Die Türkei, die den Norden Zyperns besetzt hält, hat ohne Genehmigung der Republik Zypern mit der Erkundung der Öl- und Erdgasvorkommen vor der Küste begonnen. Sie will damit den Anteil der türkischen Zyprioten an der Förderung sichern.

Der Konflikt war bereits im Sommer eskaliert, als türkische Bohrschiffe von der türkischen Marine begleitet wurden. Ankara weist die Vorwürfe illegaler Bohrungen zurück. Die Regierung vertritt den Standpunkt, dass die Gewässer zu ihrem sogenannten Festlandsockel gehören. (ag./wb)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.11.2019)