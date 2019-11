Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Die Sondierungen sind vorbei, nun geht es richtig zur Sache: Mit einem Vier-Augen-Gespräch zwischen ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Grünen-Chef Werner Kogler beginnen heute die Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer neuen österreichischen Bundesregierung. Altkanzler Kurz spricht im „Presse“-Interview von einer „Herkulesaufgabe“ (mehr dazu - [premium]).

Die Verhandlungsteams der beiden Parteien stehen nun übrigens auch fest. Prominente Verhandler sind unter anderem Karl Nehammer, Wolfgang Sobotka und Sigrid Maurer. Mehr dazu.

Indes wettert die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner über die Klimapolitik der Grünen. Diese würden nicht umsetzen, was sie im Wahlkampf versprochen hätten, meint die SPÖ-Vorsitzende. Sie fordert eine Klima-Milliarde - ob der allerdings der Grünen-Chef, Werner Kogler, den Kopf schütteln muss. Mehr dazu.

Das Wichtigste im Überblick

Bankberater wird im Grasser-Prozess befragt: Floss Geld aus dem Buwog-Deal an Karl-Heinz Grasser? Wem gehören die Konten „Walter“, „Karin“ und „Natalie“? Der Bankberater W. soll diese Fragen heute beantworten. Kollegin Hellin Jankowski berichtet live aus dem Wiener Straflandesgericht. Mehr dazu.

Umstrittener weißrussischer Präsident in Wien: Ein Thema des Besuchs von Alexander Lukaschenko soll der Erhalt des Gedenkortes des ehemaligen Nazi-Todeslagers Maly Trostenez sein. Aber auch über die „problematische Frage der Menschenrechte“ will Österreich sprechen. Mehr dazu.

Bad Ischl wird Kulturhauptstadt Europas 2024: Beworben hatten sich Bad Ischl, "Dornbirn plus" und St. Pölten. Die anderen beiden Kulturhauptstädte stehen auch schon fest: Tartu in Estland und Bodo in Norwegen. Mehr dazu.

Österreichs Oscar-Kandidat disqualifiziert: Subdadeh Mortezais Spielfilm „Joy“ enthält zu viele englische Passagen für einen Auslandsoscar. Mehr dazu.

Wintereinbruch in Österreich: Vor allem im Südwesten Österreichs wird bis in viele Täler Schneefall erwartet. Am Mittwochabend kann der Schnee auch den Wienerwald erreichen. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Die Grenzen des Wachstums in den Skiregionen: Skigebiete lizitieren sich bei Größe und Pistenkilometern ständig weiter nach oben. Wem bringt dieses Streben nach immer mehr wirklich etwas? Oder hält nur dieser Ausbau den Skibetrieb, und damit viele Täler und Touristenorte, am Leben? Claudia Lagler ist diesen Fragen nachgegangen. Mehr dazu. [premium]

„Habe mit Dominic sehr viel Geld verdient“: Wer ganz nach oben kommt, kann im Tennis sehr viel verdienen, sagt Günter Bresnik, der ehemalige Trainer von Dominic Thiem im „Über Geld spricht man“-Interview mit Jakob Zirm. Um so weit zu kommen, müsse aber auch viel investiert werden – sowohl Geld als auch Trainingsarbeit. Mehr dazu. [premium] (Bresniks Ex-Schützling muss heute Abend bei den ATP-Finals übrigens gegen Novak Djokovic ran)

Diskussionsstoff

Die Auferstehung des Werner Kogler: Der Grünen-Chef hatte seine beste Zeit schon hinter sich. Nun wird er möglicherweise Vizekanzler. Wie war das möglich, fragt sich Oliver Pink in seiner Glosse. Mehr dazu.