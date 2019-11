Causa Glücksspiel: Razzien bei zwei Ex-Finanzministern

In der Causa um die Bestellung des FPÖlers Peter Sidlo zum Casinos-Finanzvorstand hielten die Ermittler nun bei Ex-Finanzminister Hartwig Löger, dessen Ex-Generalsekretär Thomas Schmid sowie bei den Casinos-Aufsichtsräten Walter Rothensteiner und Josef Pröll Nachschau. Grund ist eine brisante Aktennotiz.

In der Causa Glücksspiel wurden heute neuerlich Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Razzien haben in der Früh beim ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger, bei dessen seinerzeitigen Generalsekretär im Ministerium, dem nunmehrigen Öbag-Chef Thomas Schmid, sowie beim Aufsichtsratspräsidenten der Casinos Austria, Walter Rothensteiner stattgefunden. Und auch bei Josef Pröll – er ist stellvertretender Aufsichtsratspräsident der Casinos Austria.



Bei den Ermittlungen geht es um die Frage, ob es bei der Bestellung des FPÖlers Peter Sidlo zum Finanzvorstand des Konzerns politische Absprachen zwischen FPÖ und Casinos-Großaktionär Novomatic gegeben hat. Erst im August hatte es deswegen Razzien bei Sidlo selbst, bei Novomatic sowie beim damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus gegeben.



Denn eines scheint nunmehr fest zu stehen: Der ehemalige Finanzminister Hartwig Löger dürfte bei dem Aufsichtsratspräsidenten der Casinos Austria, Walter Rothensteiner, interveniert haben, um Sidlo in den Chefsessel zu hieven.