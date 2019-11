Warum Wien Lukaschenko begrüßt

Der Empfang in Wien bedeutet für den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko einen Durchbruch. Ausgerechnet die Krise im Nachbarland Ukraine hat die Wiederannäherung des Minsker Autokraten nach Westen ausgelöst.

Als der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko am Dienstag im Inneren Burghof aus der Limousine stieg und von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen wurde, bedeutete das für ihn einen Durchbruch. Zum ersten Mal seit 2016 wurde er in einem EU-Land willkommen geheißen. Doch er ist nicht zum ersten Mal in Österreich: Der autoritäre Staatschef urlaubte laut Medienberichten 2002 in den heimischen Alpen – womöglich sogar öfter.



Wien übernimmt im EU-Zusammenhang (und „in Abstimmung“ mit Brüssel, wie es offiziell heißt) die Rolle des Gesprächspartners mit dem problematischen Autokraten. Als diplomatische Drehscheibe, als neutraler Player mit offenem Ohr inszeniert man sich bekanntlich gern, und im Fall von Belarus kommen zudem wirtschaftliche Interessen dazu. Österreich ist nach Russland der zweitgrößte Auslandsinvestor in dem osteuropäischen Land. Auch Lukaschenko profitiert von der Einladung. Begleiten werden ihn belarussische Fernsehkameras, die freundliche Bilder nach Hause senden werden. In Wien kann er sich als Staatschef präsentieren, den man in Ost und West gern empfängt.