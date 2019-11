Spanischer Supercup steigt in Saudiarabien

Der spansiche Verband beschwichtigt mit Gratis-Eintritt für Frauen.

Madrid. Der neu konzipierte spanische Supercup wird ab 2020 für drei Jahre in Saudiarabien ausgetragen. Die Premiere für das Turnier mit vier Teams (Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Valencia) steigt ab 8. Jänner im King Abdullah Stadion in Dschidda. Das teilte der spanische Verband RFEF mit.

Uefa-Präsident Aleksander ?eferin hatte europäischen Teams kürzlich geraten, nicht in Ländern zu spielen, in denen Grundrechte von Frauen nicht geachtet würden. Der RFEF zufolge sei allerdings vereinbart worden, dass Frauen in Dschidda gratis ins Stadion dürfen. Erst seit dem Vorjahr dürfen weibliche Fans in Saudiarabien Fußballspielen beiwohnen.

Medienberichten zufolge wird die RFEF für die Cup-Vergabe an Saudiarabien 120 Millionen Euro erhalten. Auch Italien kürte seinen Supercupsieger bereits in Dschidda.

(joe)