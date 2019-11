Prinzessin Haya kämpft gegen Scheich Mohammed von Dubai

In London kämpft Prinzessin Haya für das Sorgerecht ihrer beiden Kinder. Im Juli war die 45-Jährige in einer spektakulären Aktion aus Dubai geflohen.

Prinzessin Haya von Dubai kämpft am Obersten Gerichtshof in London weiter um das Sorgerecht ihrer beiden Kinder. Im Juli war die in Jordanien geborene Prinzessin in einer spektakulären Aktion aus Dubai geflohen. Der Grund: sie habe Angst um ihr Leben und das ihrer Kinder gehabt, nachdem sie sich von Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum von Dubai entfremdet hatte. Der Scheich ist Premierminister, Verteidigungsminister sowie Vizepräsident der Vereinigten Arabischen Emirate und zählt zu den reichsten Menschen der Welt. Nun will sie das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder.

Die Anhörung in der Familiendivision soll voraussichtlich die ganze Woche dauern, der Scheich selbst ist dafür nicht nach London gereist. Auch bei den zwei Terminen zuvor war er nicht anwesend. Mit der Scheidung, bei der es um bis zu 5,25 Milliarden Euro gehen soll, haben die Gerichtstermine aber nichts zu tun. Die 45-jährige Haya, möchte vielmehr eine Belästigungsklage beantragen, die Opfer häuslicher Gewalt schützt. Ihre Kinder sollen vor der drohenden Zwangsehe bewahrt werden, so soll auch die Rücksendung der Kinder nach Dubai verhindert werden.

Weitere Details aus dem Verfahren wurden am Dienstag zunächst nicht bekannt. Britische Medien waren zwar teilweise zugelassen, doch die Berichterstattung ist starken Einschränkungen unterworfen. Aus Dokumenten des britischen Außenministeriums geht aber hervor, dass Prinzessin Haja Bint al-Hussein zur jordanischen Diplomatin berufen wurde.

Das Anwaltsteam der beiden Eheleute ist laut „Daily Mail“ hochkarätig. Während Prinzessin Haya unter anderem von Lady Helen Ward vertreten wird, die schon Guy Ritchie bei seiner Scheidung von Madonna unterstützte, arbeitet Baronin Fiona Shackelton für Scheich Mohammed. Sie repräsentierte Prinz Charles bei der Scheidung von Prinzessin Diana und Paul McCartney bei der Scheidung von Heather Mills.

Prinzessin Haya, die Halbschwester des jordanischen Königs Abdullah II., heiratete den mittlerweile 70 Jahre alten Scheich 2004. Für Scheich Mohammed soll es die sechste Ehe gewesen sein, er soll mehr als 20 Kinder von verschiedenen Frauen haben. Prinzessin Haya soll bereits die dritte Ehefrau sein, die versucht dem Umfeld des Emirs von Dubai zu entkommen.

Im Februar vergangenen Jahres unternahm bereits eine erwachsene Tochter des Emirs einen spektakulären Fluchtversuch. Scheicha Latifa versuchte per Jet-Ski und Yacht das Land zu verlassen. Nach Angaben von Unterstützern von Latifa wurde sie schließlich von einem Sonderkommando vor der indischen Küste gestoppt und gewaltsam zurückgebracht. Ihre ältere Schwester Schamsa versuchte Berichten zufolge bereits im Jahr 2000 zu fliehen, scheiterte aber ebenfalls.

