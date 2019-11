Sechs Gruppen und ein Advent mit Bierlein

(c) REUTERS (LEONHARD FOEGER)

ÖVP und Grüne haben ihre Verhandler nominiert, unter anderem Wolfgang Sobotka, Harald Mahrer und Sigrid Maurer.

Wien. Zum journalistischen Standardrepertoire gehört am Beginn von Koalitionsverhandlungen die Frage, ob die neue Regierung noch vor Weihnachten stehen werde. Dem Grünen-Chef erschließt sich diese Tradition nicht wirklich: „Warum braucht Weihnachten immer eine neue Regierung? Ich verstehe den Zusammenhang nicht“, sagte Werner Kogler am Dienstagvormittag bei einer Pressekonferenz, die er in seiner (anderen) Funktion als Klubobmann eigentlich der bevorstehenden Nationalratssitzung widmen wollte.

Außerdem, so Kogler, habe er gelesen, dass sich die Übergangsregierung großer Beliebtheit erfreue. „Und ich will den Advent nicht der Regierung Bierlein berauben.“ 2017 sei es auch deshalb so schnell gegangen, „weil die Programme von ÖVP und FPÖ fast deckungsgleich waren“. Mit den Grünen sei das „etwas völlig anderes“. Daher glaubt Kogler, „dass es länger dauern wird“.

Begonnen wurde jedenfalls am Dienstagnachmittag, mit einem Vieraugengespräch zwischen Kogler und Sebastian Kurz. Die Parteichefs wollten einen Fahrplan für die nächsten Wochen erarbeiten. Inzwischen wurde bekannt gegeben, dass es sechs Verhandlungsgruppen geben wird. Was Rückschlüsse auf die thematischen Schwerpunkte erlaubt.

Die erste Gruppe nennt sich „Staat, Gesellschaft und Transparenz“. Geleitet wird sie von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Juristin Alma Zadić, die im Sommer von der Liste Jetzt zu den Grünen gewechselt ist. Mit dem Block „Wirtschaft und Finanzen“ wurden federführend Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer und der Budgetexperte Josef Meichenitsch, einst Koglers Büroleiter, beauftragt. Beim Themenkomplex „Klimaschutz, Umwelt, Infrastruktur und Landwirtschaft“ bekommt es Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger mit Leonore Gewessler, vormals Geschäftsführerin von Global 2000, zu tun.

Unter dem Titel „Europa, Migration, Integration, Sicherheit“ sitzen einander ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer und Rudi Anschober, Landesrat in Oberösterreich, gegenüber. ÖVP-Klubobmann August Wöginger und Wiens Grünen-Chefin, Birgit Hebein, verhandeln über „soziale Sicherheit, neue Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung“. Gruppe sechs befasst sich mit „Bildung, Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung“. Gruppenleiterinnen sind Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Sigrid Maurer, Vizeklubchefin der Grünen.

Die beiden Sechserteams, die in den vergangenen Wochen für ihre Partei sondiert haben, bilden die Steuerungsgruppe der Koalitionsverhandlungen. Auf ÖVP-Seite gehören ihr Sebastian Kurz, Ex-Kanzleramtsminister Gernot Blümel, Kurz-Berater Stefan Steiner, Elisabeth Köstinger, Margarete Schramböck und August Wöginger an. Die grünen Mitglieder heißen Werner Kogler, Leonore Gewessler, Birgit Hebein, Alma Zadić, Josef Meichenitsch und Rudi Anschober.

Rücksicht auf den Bundeskongress

Regelmäßige Informationen über fertig ausverhandelte Kapitel wird es dieses Mal wohl nicht geben. Die Grünen brauchen für sämtliche Regierungsvorhaben den Sanktus ihres wichtigsten Gremiums. Und man könne dem Bundeskongress nicht jedes einzelne Kapitel vorlegen, heißt es aus der Partei. Mit anderen Worten: Erst wenn der fertige Koalitionspakt bei den Grünen durch ist, kann die Öffentlichkeit informiert werden.

Eine Forderung der Grünen zumindest ließ Kogler schon am Dienstag durchklingen: Eine kilometerabhängige Maut soll die Vignette ersetzten, fürs Erste jedenfalls im Lkw-Verkehr – Landstraßen inklusive. „Bei Pkw würde das sicher länger dauern.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.11.2019)