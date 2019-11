Erdoğan bei Trump: Szenen einer Scheidung

Der türkische Präsident im Weißen Haus: Der Besuch könnte die Entfremdung der Nato-Partner sogar vertiefen. Die Probleme türmen sich auf - von Nordsyrien über die Armenien–Resolution bis zu den russischen S-400.

Istanbul/Washington. Mitten in der schwersten Krise der bilateralen Beziehungen seit Jahrzehnten kommt der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, am Mittwoch in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammen. Bei dem Treffen im Weißen Haus wird es vor allem um die Zukunft von Nordsyrien gehen. Obwohl Trump eigentlich den Rückzug der US-Truppen befohlen hat, bleiben die USA nun doch in der Region militärisch präsent und setzen zum Ärger der Türkei auch ihre Kooperation mit der Kurdenmiliz YPG fort. Experten bezweifeln, dass Erdoğan und Trump den Riss zwischen ihren Ländern kitten können. Der Besuch könnte die Entfremdung zwischen der Türkei und dem Westen sogar vertiefen.