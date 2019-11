Lustiges Häuserraten in der Kunsthalle am Karlsplatz

(c) Andreas Fogarasi & Bildrecht GmbH 2019

Die „Skizze“ zu einem der großen Materialbilder in der Kunsthalle am Karlsplatz.

Andreas Fogarasi verpackt die Baugeschichte ikonischer Wiener Häuser zu Materialpaketen.

Die Idee ist derart simpel wie bestechend, man wundert sich, dass darauf zuvor noch niemand gekommen ist: Andreas Fogarasi verdichtet die Geschichte von Abbruchhäusern und ihren Nachfolgern zu adretten Paketen. Verpackt den baulichen Wandel einer Stadt in Materialbilder, fein säuberlich geschnürt mit schwarzen, stählernen Umreifungsbändern. Im Zentrum des urbanen Wien, in der Kunsthalle am Karlsplatz, ergibt das eine Ausstellung eigenen Rechts. Übrigens das erste große Projekt des 1977 geborenen Wiener Künstlers, das sich näher mit seiner Heimatstadt beschäftigt, erzählt er.