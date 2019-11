Wiener Gratisbuch: "Die Gesetze" ist eine kluge Wahl

(c) ullstein bild via Getty Images (ullstein bild)

Am 14.11. wird „Die Gesetze“ von Connie Palmen verteilt. Sehr wahrscheinlich, dass es auch als Beitrag zur #MeToo-Debatte gedacht ist.

Gut lesbar, volksbildend und unterhaltsam soll es sein – und dabei literarisch etwas hergeben: Das Wiener Gratisbuch wird am Donnerstag zum 18. Mal verteilt, wie stets in 100.000 Exemplaren. Diesmal fiel die Wahl auf ein Werk der niederländischen Erfolgsautorin Connie Palmen. „Die Gesetze“, in den Niederlanden 1991 erschienen, machte die Mittdreißigerin damals schlagartig bekannt. Sehr von sich selbst erzählte sie in dieser Ich-Erzählung: Eine Philosophie studierende, zum Schreiben drängende junge Frau sucht danach, etwas zu werden, sie selbst, Schriftstellerin . . . Dabei sind die Varianten ihrer Selbstfindungsversuche allesamt mit Männern verbunden: sechs Männer, sechs Kapitel, vom „Astrologen“ über den „Epileptiker“ bis hin zum „Künstler“ und „Psychiater“.