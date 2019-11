Französischunterricht und Freitagsgebet

Seit 20 Jahren gibt es das Islamische Realgymnasium in Wien Rudolfsheim. Von Kopftuch, Schwimmunterricht und Volksliedern. Ein Besuch.

Wien. Die Szene in der siebenten Klasse hat sich so ähnlich wohl schon in vielen Schulen abgespielt: Während die Französischlehrerin eindringlich daran erinnert, wozu Hausübungen gut sind, grinsen die Schüler etwas betreten und atmen regelrecht auf, als es mit Grammatik weitergeht. Etwas ist hier aber doch anders: Fast alle Mädchen der Klasse tragen Kopftuch. Und an der Wand hängen neben Plakaten, auf denen die Schüler vor der Nationalratswahl die verschiedenen politischen Parteien analysiert haben, auch welche aus dem Religionsunterricht: über den Islam.