Verlängerte Linie D hat Verspätung

Der D-Wagen fährt ab dem 2. Dezember ins Sonnwendviertel. An sich hätte er das schon zu Schulbeginn machen sollen.

Wien. Es hat gedauert. Doch nun ist es fix – die Verlängerung der Linie D um zwei Stationen ins Sonnwendviertel geht am 2. Dezember in Betrieb. Mit einiger Verspätung also, denn zu Beginn des Jahres hatte man noch Anfang September angepeilt. „Ab Schulbeginn 2019 gehen die zwei neuen Stationen auf der insgesamt 1,1 Kilometer langen Neubaustrecke in Betrieb“, hatte es in einer Aussendung der für öffentlichen Verkehr zuständigen Stadträtin, Ulli Sima (SPÖ), vom 1. Februar geheißen.