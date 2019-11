André Heller trifft Mutter, Tod und Teufel

„Nachts besuchen mich die Dämonen, aber auch die Melodien und Worte“, sagt André Heller. Nach 33 Jahren Pause hat er wieder Lieder daraus gemacht. Auf „Spätes Leuchten“ blickt er auf Marrakesch, den Heldenplatz und sich selbst.

„Bedenkt: Der Teufel, der ist alt, so werdet alt, ihn zu verstehen“, sagt Goethes Mephisto. André Heller, der jetzt auch schon 72 Jahre alt ist, der in seinen Liederträumen und Zirkusspielen schon so viele Geister beschworen hat, beschwört auf seinem neuen Album auch den Teufel – in „Maybe It's True“, einem „Lied von damals, als damals noch damals war“, es spielt im Jahr 1977.