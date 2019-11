Schützenfest der ÖFB-Frauen gegen Kasachstan

Die Österreicherinnen siegten 9:0 und wahrten vor den entscheidenden Duellen mit Frankreich die makellose Bilanz in der EM-Qualifikation.

Maria Enzersdorf. Österreichs Fußballerinnen haben das Länderspieljahr mit einem Kantersieg beschlossen. Das Team von Dominik Thalhammer feierte gegen Kasachstan einen 9:0-Erfolg und damit den siebenten Pflichtspielsieg in Folge. Die Bilanz in der laufenden EM-Qualifikation ist vor den entscheidenden Duellen mit Frankreich (14. April heim, 5. Juni auswärts) weiter makellos. Neben den Gruppensiegern lösen nur die drei besten Zweitplatzierten ein Ticket für die EM-Endrunde 2021 in England, die übrigen sechs müssen im Play-off antreten.

Gegen Schlusslicht Kasachstan entwickelte sich wie zuletzt beim 3:0-Sieg in Nordmazedonien ein Spiel auf schiefer Ebene. In Ballbesitz sicherten die ÖFB-Frauen oft mit nur zwei Spielerinnen hinten ab und boten dafür gleich fünf an vorderster Front auf. Das Resultat: Eine Vielzahl an Chancen, die zur Freude der 1200 Zuschauer in der Südstadt, die dem nasskalten Wetter trotzten, diesmal auch verwertet wurden.

Hickelsberger eröffnete den Torreigen, schoss nach schönem Haken ein (7.), Billa staubte nach einem Latten-Schuss von Makas ab (11.). Feiersinger trug sich nach idealem Lochpass von Aschauer als dritte Torschützin des Abends ein (18.), noch in die Durchsage des Stadionsprechers hinein brandete erneut Jubel auf – Hickelsberger hatte einer Verteidigerin den Ball abgeluchst und eingeschossen (19.).

Zwei Treffer fehlten auf den Rekord

Kasachstan, Nummer 76 der Welt, fand spielerisch nicht statt, die Österreicherinnen legten in der zweiten Halbzeit mit den nächsten Doppelschlag nach. Hickelsberger belohnte sich für das Nachsetzen mit ihrem dritten Tor (48.), Zadrazil versenkte eine Hereingabe im zweiten Versuch (50.). Wenig später ließ Feiersinger die nächste gute Flanke durch und Billa vollendete (57.). Nach einem Eckball machte die Hoffenheim-Legionärin ihren Dreierpack perfekt (69.).

Die ÖFB-Frauen spielten bis zum Ende gefällig nach vorne, den Schlusspunkt zum 9:0 setzte Hickelsberger nach einem Eckball in der Nachspielzeit. Es war der höchste Sieg der Ära Thalhammer, auf den Rekord (zweimal 11:0 gegen Armenien im Mai 2003) fehlten zwei Treffer.