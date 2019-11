Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Thiem im Halbfinale der ATP-Finals: Mit seinem Sieg über Novak Djokovic schreibt Dominic Thiem österreichische Tennis-Geschichte. Er steht als erster Österreicher überhaupt im Halbfinale der ATP Finals. Mehr dazu.

Interimspräsidentin in Bolivien: Nach dem Rücktritt von Boliviens Staatschef Evo Morales hat sich die Senatorin Jeanine Anez am Dienstag zur Interimspräsidentin erklärt. Zuvor waren zwei Versuche des Senats und der Abgeordnetenkammer gescheitert, eine Beschlussfähigkeit festzustellen, da nicht genug Parlamentarier anwesend waren. Die 52-Jährige muss nun innerhalb von 90 Tagen eine Neuwahl organisieren. Mehr dazu.

Nationalrat beschließt Ausnahmen von der Maut: Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOS werden heute Mautausnahmen auf Autobahnabschnitten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich vereinbart. Ziel: Der Umwegverkehr der Vignetten-Ausweicher soll gebremst werden. Außerdem wird über den umstrittene Klimaplan der Regierung beraten.

Notstand in Venedig: Angesichts des Rekord-Hochwassers will Bürgermeister Luigi Brugnaro am Mittwoch den Notstand ausrufen. Mehr dazu.

Buschfeuer bedrohen Sydney: Die Feuerfront zieht sich über tausend Kilometer entlang der Ostküste. Die Behörden warnen vor der möglicherweise „gefährlichsten Buschfeuerwoche“, die das Land je erlebt hat. Mehr dazu.