Neuschnee: Kärntner Schulen geschlossen, Katschbergtunnel gesperrt

Der viele Schnee hat im Südwesten des Landes für zahlreiche gesperrte Straßen, Stromausfälle und Feuerwehreinsätze gesorgt.

Die Nacht auf Mittwoch hat in Teilen Kärnten für bis zu einem Meter Neuschnee gesorgt: Die starke Schneefälle führten vor allem in den westlichen Landesteilen Kärntens zu Problemen. Einige Straßen mussten wegen Gefahr durch umstürzende Bäume gesperrt werden, dazu kamen Abschnitte mit Schneekettenpflicht. Weil auch keine Schulbusse fahren konnten, bleiben laut ORF Kärnten mindestens 10 Schulen und einige Kindergärten am Mittwoch geschlossen.

Etwa 1000 Haushalte in Oberkärnten waren am Mittwochvormittag ohne Strom. An mehreren Stellen wurden Stromleitungen durch umgestürzte Bäume beschädigt. Besonders betroffen waren das Drautal, das Lesachtal und das Mölltal. Es gab einige Feuerwehreinsätze, hieß es am Mittwoch in der Früh vonseiten der Landesalarm-und Warnzentrale (LAWZ). In der Nacht waren auch bereits zahlreiche Pflüge und Fräsen im Einsatz. Der Schneefall war auch am Vormittag noch unverändert stark und soll bis am Nachmittag anhalten.

Ein hängen gebliebenes Fahrzeug auf der Ennstalbundesstraße bei Stainach in der Steiermark. APA/BFV LIEZEN/SCHLÜSSLMAYR

Starke Schneefälle gab es auch in Osttirol, wo am Mittwochvormittag sogar rund 2500 Haushalte ohne Strom waren, wie die Tinetz-Stromnetz Tirol AG mitteilte. Haushalte in rund zehn Gemeinden waren von den Stromausfällen betroffen. Das Villgratental blieb vorerst komplett abgeschaltet, hieß es. Für die Region war am Montag eine Schneewarnung herausgegeben worden. Hier kommen laut ZAMG bis Mittwochabend selbst in Tallagen 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen.

Probleme auf Tauernautobahn

Auch in Salzburg und der Steiermark schneite es in der Nacht bis in die Täler, was für einige Verkehrsprobleme auf den Straßen sorgte. Betroffen ist etwa auch die Tauernautobahn (A10) im Süden Salzburgs und in Kärnten. Bei vielen Fahrzeugen fehlen noch Winterreifen oder Schneeketten, zahlreiche Lkw blieben hängen. "Die stehen nicht nur am Pannenstreifen, sondern zum Teil auch auf der Fahrbahn. Das behindert die Räumungsarbeiten zusätzlich", sagte eine Sprecherin des ÖAMTC.

Als Folge dürfte der Katschbergtunnel zwischen Salzburg und Kärnten aller Voraussicht bis in die Mittagsstunden hinein gesperrt bleiben.

Zudem berichteten Einsatzkräfte vor allem in Pongau und Lungau von viel Baumbruch. Viele Bäume und Äste hielten der Schneelast nicht stand und stürzten auf Straßen. Vereinzelt waren auch Stromleitungen betroffen.





(APA/red.)