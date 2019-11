Facebook-App aktiviert heimlich iPhone-Kamera

Beim Start der Facebook-App für iPhones wird automatisch die Handykamera aktiviert. Nur ein „Bug“, erklärt Facebook auf Anfrage der „Presse“.

Seit Jahren hält sich das Gerücht, dass Facebook seine App-Nutzer über die Smartphone-Mikrofone überwacht. Angesprochen auf diese Vorwürfe, wiegelt Mark Zuckerberg diese seit jeher als Verschwörungstheorie ab. Die aktuellen Ereignisse tragen nun nicht dazu bei, dass das Vertrauen in das Unternehmen wächst. Ein Twitter-Nutzer hat herausgefunden, dass automatisch die Kamera aktiviert wird, sobald er die Facebook-App auf seinem iPhone öffnet. Ein Bug in der aktuellen Version soll zu dem Fehler führen, erklärt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der "Presse".

Joshua Maddox teilte seine Erkenntnisse über die Kamera-Aktivitäten in der Facebook-App auf Twitter. Schnell kamen weitere Nutzerberichte dazu, die den Fehler bestätigen konnten. Dabei wurde festgestellt, dass die Kamera nur in der aktuellsten iOS-Version 13.2.2 aktiv wird. Auf Google-Geräten konnte das Problem nicht reproduziert werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Kamera nicht doch im Hintergrund aktiv sei.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl