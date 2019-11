Wir liefern Ihnen Nachrichten, die besten Stücke aus unserem Magazin und aktuellen Diskussionsstoff.

Wetterkapriolen, wohin man blickt: In Österreich hat der Winter in Teilen des Landes frühzeitig Einzug gehalten (mehr dazu), Venedig ist einer „apokalyptischen Zerstörung“ durch Wasser ausgesetzt (mehr dazu) und die australische Metropole Sydney wird durch Buschfeuer bedroht (mehr dazu).

Was an der französischen Atlantikküste angeschwemmt wird, hat allerdings nichts mit irgendwelchen Wetterphänomenen zu tun. Über 870 Kilogramm Kokain wurden bereits entdeckt, die Polizei patrouilliert daher an den Stränden und durchsucht Spaziergänger. Mehr dazu.

Das Wichtigste im Überblick

Parlament beschließt Maut-Ausnahmen: Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und Neos werden heute die Ausnahmen auf Autobahnabschnitten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich vereinbart.

Abwehrschlacht im Weißen Haus: Im Kongress beginnen die öffentlichen Hearings in der Ukraine-Affäre. Sie werden vermutlich in ein Impeachment-Verfahren gegen den Präsidenten münden. Mehr dazu.

Erdogan bei Trump im Weißen Haus: Der US-Präsident empfängt heute den türkischen Staatschef Erdogan. Im Zentrum der Gespräche dürften die Folgen der türkischen Offensive in Nordsyrien stehen, die zu großen Spannungen mit den USA geführt hatte.

Nacht-Schnellbahn an den Wochenenden: Ab 15. Dezember kommt mit dem Fahrplanwechsel auch die Nacht-Schnellbahn an den Wochenenden in Wien, analog zur U-Bahn. Mehr dazu.

Dominic Thiems „episches Match“: Dominic Thiem lieferte sich ein packendes Duell mit Tennis-Legende Novak Djokovic, das er knapp in drei Sätzen gewann. Damit steht er als erster Österreicher im Halbfinale der ATP-Finals. Djokovic zollte Thiem Respekt: „Er hat sehr couragiertes Tennis gespielt und hat auf jeden Ball draufgedonnert.“ Mehr dazu.

Sattelschlepper schleifte Buben mit: In Meidling hat sich ein schrecklicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Sattelaufleger hat einen 13-Jährigen im Bereich Altmannsdorfer Straße erfasst und mitgeschleift. Er schwebt in Lebensgefahr. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Französischunterricht und Freitagsgebet: Seit 20 Jahren gibt es das Islamische Realgymnasium in Wien Rudolfsheim. Von Kopftuch, Schwimmunterricht und Volksliedern. Bernadette Bayrhammer hat es besucht. Mehr dazu. [premium]

André Hellers neues Album: „Nachts besuchen mich die Dämonen, aber auch die Melodien und Worte“, sagt der Künstler. Nach 33 Jahren Pause hat er wieder Lieder daraus gemacht. Auf „Spätes Leuchten“ blickt er auf Marrakesch, den Heldenplatz und sich selbst. Mehr dazu. [premium]

Diskussionsstoff

Torschlusspanik der Wiener SPÖ: Zwei Stadträte, die binnen zwölf Stunden Strategien präsentieren - was ist da los, fragt sich Dietmar Neuwirth. Mehr dazu.