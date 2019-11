"Bravo" erscheint nur mehr monatlich

Das Teenie-Magazin wird künftig nicht mehr jede zweite Woche herauskommen, sondern nur mehr ein Mal im Monat. Man will sich stärker auf digitale Formate und Bewegtbild konzentrieren.

Einst war sie die Zeitschrift für Jugendliche im Sprachraum schlechthin, doch mit der Digitalisierung ist das Magazin „Bravo“ zunehmend zum Ladenhüter geworden. Nun hat die Verlagsgruppe Bauer Media Group, dass die „Bravo“ nur mehr ein Mal im Monat, insgesamt 13 Mal im Jahr, erscheinen wird, berichtet „Meedia". Bereits 2015 war die Erscheinungsweise von wöchentlich auf 14-tägig umgestellt worden.

Man wollte stattdessen in digitale Kanäle, soziale Medien und Bewegbild investieren. „Wir müssen dort sein, wo sich unsere Zielgruppe aufhält, um nicht an Relevanz zu verlieren“, so Karsten Binke, Verlagsleiter der Zeitschrift. „,Bravo' verfügt zwar über eine extrem hohe Beliebtheit und Vertrauen bei den Jugendlichen – aber Teenager sind längst nicht so markentreu wie ältere Zielgruppen.”

In den Neunziger Jahren überstieg die Auflage noch die Millionenmarke. Mit der zunehmenden Digitalisierung ist das Interesse am Printprodukt rasant zurückgegangen. Im dritten Quartal 2019 kam die Zeitschrift in Deutschland nur mehr auf rund 77.000 Verkäufe.

