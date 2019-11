Was die neue Regierung machen sollte

Damit Österreich fit für eine digitalisierte, grüne Wirtschaft ist, brauche es Weichenstellungen, so die OECD. Etwa den ökologischen Umbau des Steuersystems, finanzielle Vorteile für qualifizierte Migranten und späteren Pensionsantritt.

Wien. Die Konjunktur ist schwach, aber stabil. Dieses Resümee zog das Wifo Anfang dieser Woche über den aktuellen Zustand der heimischen Wirtschaft. Eine Bestandsaufnahme, die man auch bei der OECD teilt, die am Mittwoch ihren Länderbericht über Österreich vorstellte. „Die niedrige wirtschaftliche Dynamik in Österreich macht Sorgen“, konstatierte dabei Alvaro Pereira, der für Länderstudien in der OECD-Wirtschaftsabteilung zuständige Direktor.



In Österreich werden deutlich weniger neue Unternehmen gegründet als in anderen Ländern, zeigen die Zahlen der Industrieländerorganisation (siehe Grafik unten). Doch genau diese jungen Unternehmen seien es, die innovative Ideen in die Wirtschaft brächten. Grund für die schwache Dynamik sei unter anderem der fehlende Kapitalmarkt. So liegt Österreich bei der Börsenkapitalisierung mit 26,9 Prozent des BIPs deutlich unter dem OECD-Schnitt.



Im direkten Vergleich mit europäischen Ländern und den USA hat Österreich sogar die rote Laterne. Zum Vergleich: In der Schweiz verfügt die Börse über eine Kapitalisierung vom Doppelten des jährlichen BIPs. Auch seien die Eintrittsbarrieren in vielen Bereichen der Wirtschaft (Stichwort Gewerberecht) zu hoch. „Das Steuersystem bestraft es derzeit, wenn sich Unternehmen über die Börse Eigenkapital besorgen. Das sollte geändert werden“, so Pereira. Laut dem OECD-Direktor gibt es drei relevante Trends, auf die Österreichs neue Regierung reagieren müsste.