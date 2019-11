Salman Rushdie bugsiert die Postmoderne nach Bollywood

Der Autor der „Satanischen Verse“ stellt in Wien seine Donquichotterie vor: In dem Roman geht es um fast alles auf Erden – und „Nachbar-Erden“.

Mit Faxen und Flugblättern trugen muslimische Fanatiker vor 30 Jahren noch den Aufruf zum Mord an Salman Rushdie in die Welt. Es gab noch kein World Wide Web, geschweige denn soziale Medien, als das iranische Staatsoberhaupt, Ayatollah Khomeini, am Valentinstag 1989 seine Fatwa gegen den britisch-indischen Schriftsteller Salman Rushdie verkündete: Sein Umgang mit der muslimischen Offenbarung sei Blasphemie. Damals wurde der Name des fortan jahrelang in Todesgefahr und mit Personenschutz lebenden jungen Autors weltberühmt, so berühmt wie der einprägsame Titel seines Buchs „Satanische Verse“.