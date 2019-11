Selbstverbrennung von Student schürt Proteste

Politologiestudent zündete sich wegen prekärer Verhältnisse an und gibt der Politik die Schuld.

Lyon/Paris. Die Selbstverbrennung eines Studenten in der südostfranzösischen Metropole Lyon vor einem Studentenhilfswerk hat in mehreren Städten Proteste und Störaktionen von Studenten ausgelöst. So wurde der frühere Präsident François Hollande an einer Hochschule in Lille an einer Lesung gehindert. Studierende schimpften ihn „Mörder“ und zerrissen Seiten aus seinem neuen Buch. In Paris wollten Studenten am Mittwoch das Ministerium für Hochschulwesen stürmen, in Lyon gab es Demos.

Auslöser war der 22-jährige Politikwissenschaftsstudent Anas K., der sich vorige Woche mit Benzin übergossen und angezündet hatte. Er erlitt schwere Verbrennungen, seine Überlebenschance ist klein. In einem Testament, das er zuvor auf sozialen Medien verbreitet hatte, beklagte er prekäre Lebensverhältnisse, dass man ihm das Stipendium gestrichen und er nur noch rund 450 Euro im Monat zum Leben habe. Seine Selbstverbrennung sei „eine politische Tat gegen die Regierung“, er beschuldigte die EU sowie namentlich Frankreichs Präsidenten Hollande, Nicolás Sarkozy und Emanuel Macron, ihn „getötet“ zu haben, „wegen der Unsicherheiten über die Zukunft“. Der Text schließt mit den Worten: „Es lebe der Sozialismus, es lebe die Selbstverwaltung, es lebe die soziale Sicherheit!“

Gewerkschaft statt Nebenjob

K. stammt aus der nahen Industriestadt Saint-Étienne und ist in vorderster Front in einer extrem linken Studentengewerkschaft (Solidaires étudiant-e-s) aktiv. Das dürfte dazu beigetragen haben, dass er leistungsbedingt zum dritten Mal ein Studienjahr wiederholen musste, weshalb er das Stipendium verlor, und hatte ihm angeblich keine Zeit für einen Studentenjob gelassen. Laut Kollegen hauste er in einem schäbigen Zimmer mit Kakerlaken.

Innen-Staatssekretär Laurent Nuñez äußerte Verständnis für die jetzige „Aufregung der Studenten“, verurteilte aber jede Form der Gewalt. (wg/ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 14.11.2019)