Sieben Jahre und ein Popsong

Warum Parov-Stelar-Saxofonist Sebastian Grimus gerade sein eigenes Projekt verwirklicht – und was ein deutscher Mentalist damit zu tun hat.

Der 15. September 2011, erinnert sich Sebastian Grimus, war in seinem Leben kein aufregender Tag. Nach dem Motto: Nutzt's nix, so schadt's nix, hatte er sich damals hingesetzt und eine Liste geschrieben, mit Dingen, die er sich wünschte. Auf die Idee gebracht hat ihn ein Buch des deutschen Mentalisten Thorsten Habinger, der gerade in Wien und Salzburg gastiert. Dieser hat vorgeschlagen, Pläne schriftlich festzuhalten, um sie so zu manifestieren.