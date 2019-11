Mit der Dichte an Friseursalons steigen in Paris die Zehendeformitäten bei Tauben, haben französische Forscher herausgefunden.

Es klingt fast wie eine Meldung aus der Kategorie jener Forschungsergebnisse, die ob ihrer Skurrilität für den Ig-Nobelpreis, den sogenannten Anti-Nobelpreis, nominiert sein könnten. Eine Studie aus Frankreich, die im Journal „Biological Conservation“ veröffentlicht wurde, legt jedenfalls nahe, dass Friseurbesuche von Großstadtbewohnern den Tauben ihre Zehen rauben.

Dass Tauben in städtischen Umgebungen oft ihre Zehen verlieren (gesunde Tauben haben vier Zehen, drei vorne und eine hinten), haben Forscher bisher mit Infektionen oder chemischer Verschmutzung in Verbindung gebracht, schreibt die Nachrichtenagentur AFP. Nun dürften Forscher vom Muséum national d'histoire naturelle in Paris und der Universität in Lyon eine andere Ursache ausgemacht haben: menschliches Haar.

Sie haben Zehendeformitäten bei Tauben an 46 verschiedenen Pariser Orten analysiert. Tatsächlich scheint von Menschen verursachte Verschmutzung eine Rolle zu spielen (in lauten, luftverschmutzten Gebieten hatten die Tauben tendenziell weniger Zehen als in grünen Gebieten) - doch auch die Dichte von Friseursalons korreliert mit dem Zehenverlust: Die Vögel dürften sich in menschlichem Haar verfangen und dabei ihre Extremitäten verlieren.

Die Forscher empfehlen, dass mehr Grünräume in Städten der Vogelgesundheit zuträglich sein könnten.

>> Studie: Stadttauben verlieren Zehen aufgrund menschlicher Aktivität

(Red.)