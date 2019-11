Ibrahimovic verlässt Los Angeles Galaxy

"Ihr wolltet Zlatan, ich habe euch Zlatan gegeben“, schrieb der exzentrische Schwede in einem Post und verlässt LA Galaxy. Wohin es ihn zieht? Wohl in die Serie A, zurück zum AC Milan. Und was rät er den in LA? „Geht zurück zum Baseball!"

Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat am Mittwoch seinen Abschied von Los Angeles Galaxy bekanntgegeben. Der 38-jährige Schwede verlässt den Club aus der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) nach zwei Saisonen ohne Titel. In 58 Spielen für Galaxy kam der Angreifer auf 54 Tore und 17 Assists.

"Ihr wolltet Zlatan, ich habe euch Zlatan gegeben", schrieb Ibrahimovic in seiner unnachahmlichen Art zum Abschied auf Twitter in Richtung der Galaxy-Fans. "Die Geschichte geht weiter." Eine Rückkehr nach Europa scheint für den Altstar nicht ausgeschlossen. Mit seinem Club war er Ende Oktober im MLS-Viertelfinale am Stadtrivalen Los Angeles FC gescheitert.