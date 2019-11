London zeigt von der Leyen die kalte Schulter

Großbritannien wird bis zur Parlamentswahl am 12. Dezember keinen EU-Kommissar benennen, wie dies Brüssel fordert.

Borios Johnson zeigt Ursula von der Leyen, der künftigen EU-Kommissionschefin, die kalte Schulter. Großbritannien will nach Angaben aus Brüssel vor der Parlamentswahl am 12. Dezember keinen EU-Kommissar nominieren. Dies habe London der EU mitgeteilt, sagte ein EU-Sprecher. Von der Leyen hat die britische Regierung bereits zwei Mal aufgefordert, einen Kandidaten zu benennen.

Grund sind nach Angaben Londons Konventionen in Großbritannien, die den Handlungsspielraum einer Regierung kurz vor einer Parlamentswahl einschränken. "Wir haben an die EU geschrieben, um zu bestätigen, dass Großbritannien gemäß Vorwahl-Richtlinien normalerweise keine Nominierungen für internationale Posten in dieser Phase vornehmen sollte."

(APA/DPA)