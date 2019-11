Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Koalitionsverhandlungen. Die Regierungsverhandler führen ihre Bemühungen um eine neue Koalition um 10 Uhr fort. Erstmals im Rahmen der tatsächlichen Koalitionsgespräche treffen die sechsköpfigen Steuerungsgruppen von ÖVP und Grünen aufeinander. Nach dem Termin, etwa um die Mittagszeit, soll es auch ein Statement der Verhandler geben.

Steiermark-Wahl. Die steirische Landtagswahl beginnt mit dem vorgezogenen Wahltag: Jede Gemeinde muss zumindest zwischen 17.00 und 19.00 Uhr ein Wahllokal öffnen. In Graz kann in 18 Wahllokalen von 14.00 bis 20.00 Uhr die Stimme abgegeben werden. Gleich zwei Spitzenkandidaten werden den Vorwahltag dafür nutzen: Sandra Krautwaschl (Grüne) und Niko Swatek (NEOS).

Ukraine-Affäre. Die ehemalige US-Botschafterin in der Ukraine, Marie Yovanovitch, soll heute im Zuge der Untersuchungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump öffentlich aussagen. Es wird erwartet, dass Yovanovitch ihre Vorwürfe gegen die US-Regierung öffentlich wiederholt.

Lehrerbewertung. Ein Schüler entwickelte eine Plattform, mit der man ab heute seine Lehrer mit Sternen beurteilen kann. Vor Onlinebewertungen seien diese nicht gefeit, so Jurist Nikolaus Forgó. Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrer kündigte bereits an, alle rechtlichen Schritte ausschöpfen zu wollen, um gegen die App vorzugehen. >> Mehr dazu [premium]

Notstand in Venedig. Venedig muss sich auf weitere Wassermassen gefasst machen. Am Freitagvormittag wird mit einem Pegelhöchststand von 145 Zentimetern über dem normalen Meeresspiegel gerechnet. Die Schulen sollen geschlossen bleiben, der Dogenpalast schließt ebenfalls. Die italienische Regierung hatte am Donnerstag den Notstand über Venedig verhängt. Damit werden Geldmittel für die Schadensbehebung freigegeben. >> Mehr dazu

Der Morgen live: