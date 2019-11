Umsatzsprung bei Do & Co

Caterer Do & Co konnte seine Erlöse im ersten Halbjahr um 17 Prozent steigern. .

Der Caterer Do & Co hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/20 seinen Umsatz gesteigert, unterm Strich aber etwas weniger Gewinn erzielt. Der Umsatz stieg zur Vorjahresperiode um 17 Prozent auf 507,85 Millionen Euro, während das Konzernergebnis um eine Million auf 14,95 Millionen Euro zurückging, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

In allen Unternehmenssparten konnten Umsatzsteigerungen erzielt werden. Die größte Steigerung gab es im Bereich Airline Catering mit plus 18,6 Prozent. Die Sparte Restaurants, Lounges & Hotels erzielte ein Plus von 16,2 Prozent und International Event Catering erwirtschaftete im Halbjahr um 10,9 Prozent mehr Umsatz.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg von 27,58 auf 34,45 Millionen Euro an. Das Ergebnis vor Steuern legte von 26,21 auf 28,91 Millionen Euro zu. Die Gewinn- und Verlustrechnung sei von der erstmaligen Anwendung des neues IFRS 16 Standards für Leasingverhältnisse beeinflusst gewesen, so der Caterer. Dies habe höhere Abschreibungen und Zinsaufwände bei gleichzeitig geringeren Mietaufwänden zur Folge gehabt.

Für das Gesamtjahr sieht sich das Unternehmen gut vorbereitet für "herausfordernde Marktbedingungen" und rechnet künftig mit guten Entwicklungsmöglichkeiten, heißt es im Ausblick. Allerdings erwarte Do & Co ein intensives letztes Jahresviertel und kommendes Geschäftsjahr. So würden die Planungen für die Fußballeuropameisterschaft 2020 bereits "auf Hochtouren" laufen.

Darüber hinaus errichte das Unternehmen derzeit eine Gourmetküche in London und bereite sich damit auf die Übernahme des gesamten Caterings der British Airways in London Heathrow vor. Weiters habe Do & Co die Ausschreibung für zwei Business Lounges der Iberia am Flughafen Madrid-Barajas gewonnen. Die beiden Lounges sollen im Februar 2020 übernommen werden.

(APA)