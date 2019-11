Burgenlands Ex-Landeshauptmann Hans Niessl ist neuer Präsident der Bundessport-Organisation BSO - und will „lästig“ sein. Ein Gespräch über Geld, Kultur - und die Notwendigkeit eines Nationalstadions.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Hans Peter Doskozil war als für den Sport zuständiger Verteidigungsminister ein Verfechter des Nationalstadions. Er gab Machbarkeitsstudien und Umfragen in Auftrag. Es blieb auch unter seinem Nachfolger, Heinz-Christian Strache, sehr lange das „populärste“ Thema. Für Hans Niessl hingegen, dem Doskozil als Landeshauptmann im Burgenland nachfolgte, ist ein reines Nationalstadion für Fußball kein Thema.



Seit wenigen Tagen ist er Präsident der Bundessport-Organisation BSO. Niessl will „lästig“ sein, wenn es darum geht, die „Tägliche Turnstunde" landesweit umzusetzen. Er will neue, alte Quellen erschließen, um mehr Geld für Förderungen zu erhalten - und: „Ich bin davon überzeugt, dass Österreich ein multifunktionales Sport-Nationalstadion braucht. Aber dafür braucht es zuerst einen ganz klaren Plan. Nicht nur für Fußball allein, sondern für viele Sportarten."



Ein Gespräch im „Kleinen Spiegelsaal“ im Haus des Sports.